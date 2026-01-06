CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak 6 transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 16:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

Turkcell Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

DHA'nın haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye'nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması.

Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

REKLAM-IDEFIX
Süper Kupa'da ikinci finalist belli oluyor! İşte dev maçın 11'leri
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu ayrılık kararı aldı! Beklenmedik gelişme...
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57