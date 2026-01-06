Galatasaray'a transferde sürpriz 6 numara!

Turkcell Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

DHA'nın haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye'nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması.