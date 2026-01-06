CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Judo Judoda 50 bin öğrenciye ulaşıldı, 2028 olimpiyatları hedefleniyor!

Judoda 50 bin öğrenciye ulaşıldı, 2028 olimpiyatları hedefleniyor!

Türkiye Judo Federasyonu, okul projesiyle 50 bine yakın öğrenciyi judoyla tanıştırdı; federasyon, 2028 Olimpiyatları için olimpik milli sporcu sayısını artırmayı ve altyapıdan madalya hedefli sporcular yetiştirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 13:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Judoda 50 bin öğrenciye ulaşıldı, 2028 olimpiyatları hedefleniyor!

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye genelinde başlattıkları okul projesini 50 kentte sürdürdüklerini, 6 bin 669 çocukla başladıkları projede şu anda 50 bine yakın öğrencinin okullarda judo yaptığını söyledi.

Huysuz, yaptığı açıklamada, 2025'te lisanslı sporcu sayısını 200 bin ile tamamladıklarını belirtti.

Hedeflerinin bu sayıyı 300 bin seviyesine çıkarmak olduğunu anlatan Huysuz, "Sporcu sayısı arttıkça bu durum rekabetin ve kaliteli sporcu sayısının artmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.

Yeni yılda sporcu sayısını artırmanın yanı sıra yeni başarılar hedeflediklerini dile getiren Huysuz, bu yıl 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın puanlamalarının başlayacağını vurguladı.

Özellikle olimpik milli sporcu sayısını artırmak istediklerini aktaran Huysuz, "Şu anda olimpik havuzda 30 sporcumuz var. Sayıyı 40-50'ye çıkartıp, bu rekabetle 2028'in kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"AMACIMIZ OLİMPİK MİLLİ SPORCU SAYISIMIZI ARTIRMAK"

Sezer Huysuz, İtalya'da kampta olan olimpik milli takımın Japonya'da da kampa gireceğini söyledi.

2028 Olimpiyat Oyunları için altyapıdan yetişen genç judoculara güvendiklerini vurgulayan Huysuz, şöyle devam etti:

"Bunlardan bazıları Sinem Oruç, Tuana Gülenay, İbrahim Tataroğlu ve Salih Yıldız. Şimdi hedefimiz onların 2028 Olimpiyatları'nda madalya almasını sağlamak ancak bunlar bizim için yeterli değil. Amacımız olimpik milli sporcu sayımızı artırmak. Hedefimiz bu sporcularımızdan 10'unu olimpiyatlara götürüp, inşallah bu sefer olimpiyatlarda madalya kazanmak."

Huysuz, federasyonun kamp eğitim merkezini devlet desteğiyle Ankara'da inşa edildiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamp eğitim merkezinin açılmasıyla sporcularımızı 365 gün kendi tesisimizde çalıştıracağız. Bu merkezimizin fizik tedavi merkezi, restoran, kütüphane ve sinema salonu gibi alanları var. 48 odalı 124 kişilik bir yer burası. Sporcularımız için 365 gün 24 saat bilfiil aktif olarak vakit geçirebilecekleri bir alan yaptık. İnşallah bu yıl açılışını yapacağız. Federasyon başkanı olduktan sonra en büyük hayalim kendi tesisimizin olması yönündeydi. Şimdi orayı 5 yıldızlı otel konseptinde yapıp sporcularımızla birlikte 365 gününü orada geçireceğiz. 2028 Olimpiyat sürecine kadar sporcularımız çalışmalarını sürdürecek. Bu projemiz inşallah Türk judosunu daha ileriye taşıyacak."

"50 bine yakın öğrencimiz okullarda judo yapıyor"

Sezer Huysuz, kamp eğitim merkezinden milli sporcuların yanı sıra ülkenin farklı illerinde başarılı olan sporcuların da faydalanabileceğini söyledi.

Judonun tabana yayılması amacıyla 2019 yılında hayata geçirdikleri okul projesine değinen Huysuz, şunları kaydetti:

"Okul projesine başladığında ilk hedefimiz 20 ilde 20 okuldu. Pilot bölgeyi Ordu yapmıştık. Ordu'daki başarı potansiyelimiz bizi daha çok ateşledi. Türkiye genelinde okul projemizi 50 ile yaymayı başardık. Projeye 6 bin 669 çocukla başlamıştık, şu anda 50 bine yakın öğrencimiz okullarda judo yapıyor. İl sayısını ve öğrenci sayısını gelecek yıllarda kademeli şekilde artırmak istiyoruz."

G.Saray'da Cuesta gelişmesi!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Derin Amerika ve İsrail azmettirdi! Rubin'den Başkan Erdoğan'a "Maduro" tehdidi ve 'CIA hücreleri' itirafı | Küstah "Beştepe" sözleri
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Basketbol’dan takviye! Göztepe Basketbol’dan takviye! 14:16
Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! 14:05
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 13:53
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları 13:45
50 bine yakın öğrenci judo yapıyor! 50 bine yakın öğrenci judo yapıyor! 13:40
Chelsea'nin yeni hocası belli oldu! Chelsea'nin yeni hocası belli oldu! 13:28
Daha Eski
Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzakta! Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzakta! 13:26
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 12:34
F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! F.Bahçe'de Sörloth için yeni gelişme! 12:23
Manchester United'da Amorim görevden alındı! Manchester United'da Amorim görevden alındı! 12:12
Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları Cezayir-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı detayları 12:09
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 11:57