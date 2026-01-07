Lazio-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lazio-Fiorentina maçı canlı izleme linki

Fiorentina, Serie A'nın 19. haftasında Lazio deplasmanına konuk oluyor. Stadio Olimpico'da oynanacak mücadelede Lazio, iç sahadaki gol hasretine son vermek isterken; Fiorentina üst üste dördüncü galibiyetini almak istiyor. Peki Lazio–Fiorentina maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler bu soruların yanıtlarını araştırıyor.

LAZIO-FIORENTINA MAÇI HANGİ GÜN?

Lazio-Fiorentina maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

LAZIO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lazio-Fiorentina maçı, saat 22:45'te başlayacak.

LAZIO-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lazio ve Fiorentina'nın, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

LAZIO VS FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ: LAZIO - FIORENTINA

Serie A'da Lazio ile Fiorentina, puan tablosunda sekiz sıra farkla ayrılıyor olsa da bu tablo ev sahibi ekip için büyük bir güvence anlamına gelmiyor. Zira Fiorentina, ligde oynadığı son altı maçın yalnızca birini kazanabilmiş olmasına rağmen son haftalarda toparlanma sinyalleri veriyor.

LAZIO'DA DÜŞÜŞ ALARMI

Lazio, 2026 yılına dört maçlık yenilmezlik serisiyle girmiş olsa da bu süreçte yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu seri, geçtiğimiz hafta Antonio Conte yönetimindeki Napoli karşısında alınan olaylı mağlubiyetle sona erdi. Üç kırmızı kartın çıktığı mücadelede Lazio, sahasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karşılaşmanın son 10 dakikasında Tijjani Noslin ve Adam Marusic kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Napoli cephesinde ise Pasquale Mazzocchi kırmızı kartla cezalandırıldı. Lazio, Leonardo Spinazzola ve Amir Rrahmani'nin golleriyle 2-0 geriye düştüğü maçtan puansız ayrılarak sezonun altıncı lig yenilgisini aldı.

GOL SORUNU DERİNLEŞİYOR

Sezonun ilk yarısını yalnızca 18 golle tamamlayan Lazio, ligde üst sıralarda yer alan takımlar arasında en az gol atan ekip konumunda. Ev sahibi takım, Gustav Isaksen'in 7 Aralık'ta Bologna'ya attığı golden bu yana 232 dakikadır gol sevinci yaşayamadı. Olası bir puan kaybı ve rakiplerin kazanması halinde Biancocelesti, alt sıralara doğru gerileme tehlikesiyle karşı karşıya. Sassuolo ve Torino'nun birer, Udinese'nin iki ve Cremonese'nin üç puan geride olması Lazio üzerindeki baskıyı artırıyor.

FIORENTINA'DA UMUT VEREN KIPIRDANMA

Sezona kötü başlayan Fiorentina, son haftalarda çıkışa geçti. Toskana ekibi, son üç Serie A maçında iki galibiyet alarak puanını 12'ye yükseltti ve 18. sıraya çıktı. Pisa ve Hellas Verona ile aynı puanda olan Fiorentina, küme düşme hattının yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yeni yükselen Cremonese karşısında alınan dramatik galibiyet, teknik direktör Paolo Vanoli üzerindeki baskıyı bir nebze azalttı. Maçın uzatma dakikalarında Moise Kean'in attığı gol galibiyeti getirdi.

DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Moise Kean bu sezon ligde beş gol atmış olsa da henüz deplasmanda golle buluşamadı. Fiorentina, geçen yıl Mayıs ayında Udinese'yi 3-2 yendiğinden bu yana Serie A'da deplasman galibiyeti elde edemedi.

Son yedi deplasman maçının altısını kaybeden Fiorentina, bu maçların dördünde gol atamadı. Bu tablo, Çarşamba günü Olimpico'da Lazio'ya karşı işlerinin zor olacağını gösteriyor. Buna rağmen Fiorentina, 2007'den bu yana ilk kez Lazio deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini almayı ve rakibine karşı dördüncü ardışık galibiyetini hedefliyor.

EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Lazio

Tijjani Noslin ❌ (cezalı)

Adam Marusic ❌ (cezalı)

Fisayo Dele-Bashiru ❌ (AFCON – Nijerya)

Boulaye Dia ❌ (AFCON – Senegal)

Patric ❓

Matias Vecino ❓

Samuel Gigot ❌ (uzun süreli sakatlık)

Valentin Castellanos'un transferi ve Noslin'in yokluğunda Lazio, hücumda Isaksen, Zaccagni ve Pedro'ya güvenmek zorunda. Ancak bu üçlü, son haftalarda skor üretmekte zorlanıyor.

Fiorentina

Tariq Lamptey ❌

Amir Richardson ❌

Jacopo Fazzini ❌

Edin Dzeko ❓ (durumu maç saatinde netleşecek)

Öne Çıkan İsimler

Moise Kean: Serie A'daki ilk deplasman golünü arıyor

Rolando Mandragora: Fiorentina'nın deplasmandaki gol yükünü taşıyan isim

Mattia Zaccagni & Isaksen: Lazio'nun hücum umutları

MUHTEMEL İLK 11'LER

Lazio: Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Pedro, Zaccagni

Fiorentina: De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Mandragora, Fagioli, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Kean