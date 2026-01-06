CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko evinde galip!

Fenerbahçe Beko evinde galip!

EuroLeague 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Olympiakos’u mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:50
Fenerbahçe Beko evinde galip!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 88-80 yendi.

Maçın başında öne geçen Olympiakos'un sayılarına Horton Tucker'la cevap vererek oyunda 10-5 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü kısa sürede kaybetti. Donta Hall'un peş peşe basketleriyle oyundan kopmayan Yunan ekibi, Vezenkov'un ürettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde bitirdi.

Pota altından ve dış atışlardan rahat sayılar bulan Olympiakos 33. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti (29-22). Rakibinin sayılarına karşılık vermekte güçlük çeken sarı-lacivertliler, Horton Tucker'ın çabasıyla farkın açılmasına izin vermedi. Olympiakos'un üst üste iki hatasını değerlendirerek farkı düşürmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'ın turnikesiyle arayı tek sayıya (36-37) kadar kapatsa da bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yunan ekibi soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda daha rahat sayı bulmayı başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'la skoru eşitledi (43-43). Fenerbahçe Beko bir ara 5 sayı farkla geriye düşse de rakibinin hücumdan eli boş döndüğü anları değerlendirmeyi başardı ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 50-48 öne geçti. Hücumda toparlanan Yunan ekibi kısa sürede skoru tekrar lehine çevirirken sarı-lacivertlilerin basketlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Son dakika içinde önce Melli'nin üç sayısıyla farkı tek sayıya düşüren ev sahibi ekip, Boston'un 6 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle durumu 62-62 yaparak final bölümüne girdi.

İki takımın da son derece dikkatli başladığı bölümde Baldwin'in üçlüğüyle skoru 67-66 yapan sarı-lacivertli ekip, peşinden de Boston'la farkı 4'e yükseltti (70-66). Yaptığı etkili savunmayla rakibini dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 18-22 Olympiakos

Devre: Fenerbahçe Beko 36-42 Olympiakos

3. Çeyrek: Fenerbahçe Beko 62-59 Olympiakos

Maç Sonu: Fenerbahçe Beko 88-80 Olympiakos

SON DAKİKA
