Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu İstanbul'a geldi.

Bordo mavililer oyuncunun kulübü Wolfsberger ile anlaşma sağlamıştı.

22 yaşındaki Nijeryalının yarın sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.