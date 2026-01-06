CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe, Gençlerbirliği’nden Erhan Erentürk’ün peşinde!

Göztepe, Gençlerbirliği’nden Erhan Erentürk’ün peşinde!

Göztepe, Gençlerbirliği’nin deneyimli kalecisi Erhan Erentürk’ü kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 16:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe, Gençlerbirliği’nden Erhan Erentürk’ün peşinde!

Göztepe, Gençlerbirliği'nin 30 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk'ü kadrosuna katmak istiyor.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Göztepe, teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmaya başladı. İlk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, ardından forvet hattını 20 yaşındaki Guilherme Luiz ile güçlendirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, bu kez kaleci takviyesi için harekete geçti. Mateusz Lis'in arkasında görev alabilecek, yoğun fikstür ve muhtemel sakatlık durumlarında kaleyi devralabilecek bir isim arayan Göztepe'nin, Gençlerbirliği forması giyen Erhan Erentürk ile ilgilendiği öğrenildi. Ankara temsilcisiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transferi için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Sezona Trendyol Süper Lig'de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olarak başlayan Erhan Erentürk, Kasım 2025'te Göztepe deplasmanında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından formasından uzak kaldı. Deneyimli kalecinin, doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Karşıyaka altyapısından yetişen Erhan Erentürk, yeşil-kırmızılılarda 4 sezon top koştururken, Altınordu'da da 3 sezon görev yaptı.

F.Bahçeli yıldıza dev talip!
Cimbom'a sürpriz 6 numara!
DİĞER
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu! Zirvenin sahibi...
Gençlere büyük destek paketi: Başkan Erdoğan açıkladı: 445 milyar liralık kaynağı bu programa tahsis edeceğiz
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok...
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57