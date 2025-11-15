Göztepe'nin Kocaelispor mesaisi sürüyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başlayan idmanda takım, daha sonra sahada koşunun ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Akşam antrenmanında ise şut çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, günü savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamladı.