CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Mert Günok'un ayrılığını resmen duyurdu!

Beşiktaş Mert Günok'un ayrılığını resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak kaleci Mert Günok'un ayrılığını resmen duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:14 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Mert Günok'un ayrılığını resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Mert Günok'un geleceği büyük merak konusu haline gelirken siyah-beyazlılardan flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli eldiven ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

REKLAM-IDEFIX
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bomba takas gerçekleşiyor! Mert Günok transferiyle...
Başkan Erdoğan'dan Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
G.Saray'da Cuesta gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04
Sadettin Saran öğrencilerle beraber! Sadettin Saran öğrencilerle beraber! 14:58
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 14:57
RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! RAMS Başakşehir FK'da hazırlıklar! 14:40
Lecce-Roma maçı detayları Lecce-Roma maçı detayları 14:36
Daha Eski
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 14:32
Göztepe'de Samba rüzgarı! Göztepe'de Samba rüzgarı! 14:29
Göztepe Basketbol’dan takviye! Göztepe Basketbol’dan takviye! 14:16
Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! Hentbolda milliler Bulgaristan deplasmanında! 14:05
F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 13:53
Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları Frattesi Aslan oluyor! İşte sözleşme detayları 13:45