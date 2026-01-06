Beşiktaş Mert Günok'un ayrılığını resmen duyurdu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Mert Günok'un geleceği büyük merak konusu haline gelirken siyah-beyazlılardan flaş açıklama geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli eldiven ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Mert Günok'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.