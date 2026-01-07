CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Transferde Sane modeli

Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Transferde Sane modeli

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa'da büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yıldızlara sarı kırmızılı formayı giydiren Cimbom, bu kez gündemine Manchester City'nin yıldız oyuncusunu aldı. Galatasaray, transferi Leroy Sane modeliyle bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50


Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Transferde Sane modeli

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Transferde Sane modeli

Takvim'in haberine göre; SarıKırmızılılar'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Galatasaray dünya yıldızı için harekete geçti! Transferde Sane modeli

Sarı-Kırmızılılar'ın, tecrübeli futbolcunun transferini Leroy Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Manchester City kariyerinde büyük başarılara imza atan Silva, İngiliz deviyle toplam 433 maça çıktı.

