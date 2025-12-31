CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayseri Voleybol Ulusal Aday Hakemleri'nden büyük başarı!

Diyarbakır’da düzenlenen Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavı’nda başarı gösteren Kayseri Bölgesi’nden 4 aday hakem, C Klasman Ulusal Hakemliğe terfi etme başarısı gösterdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 16:27
Kayseri Bölgesi'nden 4 ulusal aday hakem, Diyarbakır'da yapılan seminer ve sınavda başarılı olarak C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi etti.

Kayseri Voleybol İlTemsilcisi İsmail İsmailYıldırım, Kayseri'den 4 ismin C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi ettiğini açıkladı. Diyarbakır'da yapılan Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavına Kayseri'den katılan Busenur Duman, Hüseyin Ateş, Kürşat Yörük ve Oğuzhan Uçan sınavda başarılı olarak C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Temsilcisi İsmail Yıldırım, "Diyarbakır'da yapılan Ulusal Hakemliğe Yükselme Semineri ve Sınavına katılmış olup; Seminer sonrasında yapılan yazılı sınav ve saha uygulamalarını 4 hakemimiz de başarıyla tamamlamıştır. Başarıyla tamamlayan hakemlerimiz MHGK tarafından C Klasman olarak Ulusal Hakemliğe terfi ettirilmiştir. Hakemlerimize kokartları, 2 Ocak Cuma günü Aylık Hakem seminerinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi ve Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım tarafından takdim edilecektir. Hakemlerimize Ulusal Hakemliklerinde ve üst klasmanlara yükselme yolunda başarılar dileriz" dedi.

