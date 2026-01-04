Galatasaray ile Trabzonspor'dan ortak basın toplantısı!

Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. İşte Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi; Trabzonspor'da ise Teknik Direktör Fatih Tekke ile Anthony Nwakaeme'nin açıklamalarda bulunduğu ortak basın toplantısından dikkat çeken başlıklar...

OKAN BURUK: HER KUPA BİZİM İÇİN DEĞERLİ

"Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hocanın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."

FATİH TEKKE: BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA...

"Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

MAURO ICARDI: BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ

"Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli, bir yarı final. Bir yandan maç üstüne maç oynuyoruz. Bunun arasında yarı finale adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray olarak kupayı kazanmamız gerekiyor. Biz hazırlıklarımızı yaptık, maçta da büyük bir rakibe karşı oynayacağımızın farkında olarak sahaya çıkmak ve finale yükselik kupayı kazanmak istiyoruz."

ANTHONY NWAKAEME: TRABZONSPOR HER KUPAYI İSTER

"Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister."

OKAN BURUK: EN İYİ KADRO İLE ÇIKACAĞIZ AMA...

"Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek."

FATİH TEKKE: FARKLILIKLAR OLACAK

"Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak."

OKAN BURUK: BEŞİKTAŞ ÇOK UZAK GÖZÜKSE DE...

("3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?" sorusuna yanıt olarak)

"Futbol açısından bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."

NWAKAEME: YÜZDE YÜZÜM DİYEMEM

"Antrenmanlara uzun süredir devam ediyorum. Hocamızın büyük yardımı ve sabrı oldu. Sağlık ekibi bana çok iyi davrandı. Yüzde yüzüm diyemem, uzun süredir maç oynamadım. Hocamızın ihtiyacı olursa girip oynamak isterim."

MAURO ICARDI:HAGI'NİN MEKTUBU BÜYÜK BİR ONUR

"Zor bir sakatlık yaşadım. İyi döndüm diyebiliriz 7-8 ay içerisinde. Bu süreç içinde tedavimde sağlık ekibi ve teknik ekip bana çok destek oldu, çok yardımcı oldu. Dakikalar da almaya başladım. Şu an çok daha iyi noktadayım. Hagi'nin mektubu benim için büyük bir onur. Bir döneme imza atmış büyük bir insan. Galatasaray ailesi için önemli bir kişilik. Onun rekorunu kırmak büyük bir onur. İleride de benim rekorum kırılacak, bu da futbolun güzel yanlarından bir tanesi. Ben bu hikayenin parçası olduğum için büyük bir onur duyuyorum."

FATİH TEKKE: SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ OLMUYOR

"Kadro yapılanmaları, sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, anlattığınız gibi değil. Bu sakatlıkları öngörmekte bir problem yok, konuşmakta da bir problem yok. Koşullar, mali yapılar, oyuncuların istekleri, oyun formasyonuna uygunlukları, geç kalınmışlık gibi bir sürü neden var. Normalde sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. O kadronun kaçta kaçı bizimle, onu ben biliyorum, sizin bilmenize gerek yok. Kulüplerimiz de maalesef, yaşadıklarım üzerinden söylüyorum, söylediğiniz gibi olmuyor. Fatih Hoca al dedi alınmıyor diye bir şey yok. Bizim açımızdan daha zor bu işler. İyi bir oyuncuyu alırken belli maliyetler ödemek zorundasınız. Şu an o güçte değiliz biz. Devre arasında normalde bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz, bizi beğenmiyor. Transfer işi kolay değil, özellikle devre arasında. Oyunculuğu öncesinde koyduğum kriterler var, ahlaki olarak kulübe ve bana uygun olacak. Bunları bulmak kısa sürede mümkün değil. Başkanımız da çok arzu ediyor. Her istediğiniz olacak bir alan değil. Bizim insanımızı futbolu çok seviyor doğru ama dünyada da bizim futbolumuza bir bakış var. Dışarıdan bizim kulüplerimize bir bakış var. Yukarıda falan değil bu. Kimse sesli söylemiyor, ben söylemiyorum. Aşağılarda... Çünkü oyunu ve futbolu konuşmuyoruz. Ben konuşunca absürt olacak."

FATİH TEKKE: ÜLKE FUTBOLUNUN GERÇEĞİ BU

"Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde, istediğiniz kalitede oyuncu almak mümkün değil. 1 değerindeki oyuncuya 5 verip alabiliyorsunuz. Yanılıyor muyum ağabey? (Okan Buruk: Haklısın öyle.) Öyle! Bu ülke futbolunun gerçeği, yaşıyoruz biz."

FATİH TEKKE: ŞARTLARIMIZ KISITLI

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu."

FATİH TEKKE: ZARAR GÖRECEĞİMİ SÖYLEDİM

"1-2 oyuncu eksik kaldığımda çok zarar göreceğimi söyledim, şu anda 9 oyuncu eksik. Benim ilk geldiğim gün şey söyledim, değiştirmeyeceğim şeyle ilgilenmiyorum. Orada oyuncular var, oynayacaklar. Oyun, böyle bir oyun. Bir gol atarsın hayatın değişir, bir gol kurtarırsın değişir. Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok, güvenim tam. İşin gerçeği tabii ki var. Çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsun. Anlar önemli, 90 dakika sürdürebilirsek o mücadeleyi, bu Trabzon'a ait bir şey."

FATİH TEKKE: BENİ ÜZEN ŞEYLER OLUYOR

"Beni üzen şeyler oluyor. Çok beğendiğim bir oyuncu çok para istiyor, acayip üzülüyorum. Bizde olsa çok iyi olur diyorum ama üzülüyorum. Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum."

FATİH TEKKE: BUNU KABUL ETMİYORUM

"Yaptığımız işle insanlığı falan kurtarmıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar açlıktan susuzluktan, savaştan ölüyor. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz var. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Tribüne geldiğinde bunu benimsemiyorum, birine küfür ettiği, başkasını üzdüğü... Bunu kabul etmiyorum. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Onlardan uzaklaştırıcı, bu oyunu böyle kurdular, biz yakınlaştırmak için hareket edelim. Trabzonspor şampiyon oldu. 3 sene mi ne geçti. Ne konuşuyorum burada. Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyon oldu, 2 maç kötü gidince, eleştiriliyor, hem de nasıl... Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş."

OKAN BURUK: TRANSFER DÖNEMİ...

"Transfer... Çok doğru şeyler söyledi Fatih Hoca. Transfer dönemi, kulüpler için çok zor gerçekten. Dışarıdan kolay gözüküyor. Her istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz gibi görünüyor ama çok detay var. Getireceğiniz her oyuncunun o kalitede olması gerekiyor. Çok deneme şansınız olmuyor. Biz bunun biraz son yıllarda çok sıkıntılar yaşadık. İlk defa bu sene transferde 5 oyuncu aldık, 5 tane oyuncu direk kadroda oynatabildiğimiz oyuncular. Bu transfer döneminde de bunu istiyoruz. Bu maç transfer döneminin ortasında. Önemli bir kadroya sahibiz. Güçlendireceğimiz oyuncular var. Hiç bilemediğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. 2-3 hafta önce 8-9 oyuncu eksildi kadrodan. Bu da ders oluyor. Bu süreçleri atlatmak zor oluyor ama devre arasında da buralara, kadroyu genişletecek oyuncular eklemek istiyoruz. Bu süreçte de kadro yapımızı koruyarak ve üstüne önemli oyuncular için çalışmalar yapıyoruz. Net, direk katkı sağlayacak oyuncular üzerinde çalışıyoruz."

