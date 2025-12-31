Masa tenisinde 2025’te tarihi başarılar ve yeni hedefler!

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, düzenledikleri liglerde çok sayıda takımın mücadele ettiğini belirterek, "Yüzden fazla erkek ve kadın takımımızla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dolu geçiyor. Dünyada bu kadar ligi olan nadir ülkelerden biriyiz." dedi.

Kerim Koç, 2025 senesindeki çalışmaları ile yeni yıldaki projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Federasyon olarak yoğun bir yıl geçirdiklerini dile getiren Koç, olimpik ve paralimpik sporcuların çok sayıda organizasyona katılıp önemli başarılar kazandığını ifade etti.

Sporcu gelişimlerine yönelik yurt içi ve yurt dışı kampları gerçekleştirdiklerini anlatan Kerim Koç, "Kamplar sporcu performansını yukarı çıkarıyor. Olimpik sporcularımızı 50'den fazla ülkeye maça yolladık. Uzun yıllardır kota alamadığımız dünya şampiyonasına bu sene kota aldık. Türkiye, kadın ve erkek takımlarıyla aynı anda kota alan nadir ülkelerden biri. Bu zamana kadar olmayan başka bir başarı da yıldızlarda çiftler kategorisinde dünya şampiyonasında final oynamamızdı. Türkiye, paralimpikte dünya masa tenisinde söz sahibi bir ülke. Bu alanda olimpiyat şampiyonları, olimpiyat dereceli sporcularına sahip bir ülkeyiz. Geçtiğimiz ay da Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda 9 madalya kazandık. Burada da mevcut başarıyı koruyup üstüne yeni isimler eklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Masa tenisinde toplam 220 bin lisanslı sporcunun olduğunu aktaran Kerim Koç, "Bizim branşımızda 7'den 77'ye değil, ömür boyu durumu var. Veteranlarda da güçlü bir branş masa tenisi. Tarihimizde bir ilk olarak Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. 2026'da Veteranlar Takım Şampiyonası'na başlayacağız." diye konuştu.

Masa tenisini tabana yayma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Koç, "3 Milyon Kişiye Masa Tenisi Oynatıyoruz" projesiyle fuarlarda ve açık hava etkinliklerinde bir çok insanla masa tenisini buluşturduklarını söyledi.

PARALİMPİK SPORCULAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, paralimpik sporculara kamp merkezi temin etme konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Genel müdürlüğümüzün Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Ankara'daki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler Ortaokulu, paralimpik sporcularımız için federasyonumuza tahsis edildi. Okulun içinde bulunan yemekhane, yatakhane ve gerekli donanımlarla bedensel engelli sporcularımız kendilerini geliştirme fırsatları buldular." dedi.

Yıl içinde çeşitli sponsorluk anlaşmaları yaptıklarını anlatan Koç, "Sponsor gelirlerimizi altyapıya kanalize etmeye başladık. Türkiye şampiyonlarında malzeme dağıtmaya başladık. Federasyon merkezimizi bin metrekareden büyük olan farklı bir adrese taşıdık. Bundan sonra da operasyonel yeteneğimiz gelişti. Tüm yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini buradan yönetebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HER EVİ VE MASAYI, MASA TENİSİ SALONUNA ÇEVİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni yılda masa tenisi branşını hayatın her alanına yaymayı hedeflerini dile getiren Kerim Koç, şunları kaydetti:

"Masa tenisi hayatın her alanında oynanabilecek bir branş olduğu için evlerde, iş yerlerindeki her masayı masa tenisine çevirmeye yönelik bir proje çalışmamız var. Portatif filelerle bunları destekleyeceğiz. Her evi, masa tenisi salonuna çevirmeyi düşünüyoruz. Bu malzemeden binlerce dağıtarak farkındalık oluşturacağız. Bazı arkadaşlarımız bunun şakasını da yaparlar. 'Hanımına gül yerine masa tenisi raketi hediye etmek.' gibi bir kamu spotu çalışmamız da olacak."

Federasyon olarak kendilerine ait bir kamp merkezinin olmadığını vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük hayalimiz, kendimize ait bir kamp merkezimizin olması. Çeşitli salonlarda etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Genel müdürlüğümüzle görüşme halindeyiz, 2026 yılında inşallah kendileri ve Bakanlığımızın desteğiyle kendimize ait uluslararası bir kamp merkezine kavuşmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını başlattık, lokasyonlarımızı belirledik. Bu da camiamız için güzel bir müjde olabilir. Bunun yanında tabii ki rutin madalya sayılarımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Yine dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılacağız. Mevcut durumdan çıtayı ne kadar yukarı çıkarabilirsek bizim için kardır."