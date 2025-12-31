Minikler Rizespor’un antrenmanını ziyaret etti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gülbahar Anaokulu öğrencileri, Çaykur Rizespor antrenmanını ziyaret etti.

Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde özel konuklarını ağırladı. Gülbahar Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tesislere gelerek yeşil-mavili takımı ziyaret etti ve unutulmaz anlara imza attı.

İdman sahasına çıkan minik öğrenciler, Teknik Direktör Recep Uçar'a çiçek takdim etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Uçar, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı anlarda, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.

FUTBOLCULARDAN İMZA YAĞMURU

Ziyaret sırasında sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcular da, minik taraftarları kırmadı. Futbolcular, çocukların formalarını tek tek imzalayarak onlara büyük sevinç yaşattı. Miniklerin futbolcularla kurduğu sıcak iletişim, renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

ANTRENMANA MORALLİ BAŞLANGIÇ

Minik misafirlerin ziyaretinin ardından yeşil-mavili ekip antrenmanına başladı. Basına açık bölümde futbolcuların neşeli ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, çocukların oluşturduğu pozitif atmosferin antrenmana da yansıdığı gözlendi. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki buluşma, Çaykur Rizespor'un yalnızca sahadaki mücadelesiyle değil, toplumun her kesimiyle kurduğu sıcak bağlarla da örnek olduğunu bir kez daha gösterdi.