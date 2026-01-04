CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti!

Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti!

Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar tecrübeli oyuncuya sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 22:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 22:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti!

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medyadan Berkan Kutlu için veda paylaşımı yaptı.

Cimbom'un paylaşımında, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılığı duyurmuş ve "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." demişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Konyaspor'a imza atması bekleniyor.

Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Devamını Oku BUNU DA OKU
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Devamını Oku BUNU DA OKU
Icardi'den transfer açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

"Bu kupa çok değerli"
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Dünyanın en değerli 19 futbolcusu! Zirvede 3 isim var…
Elif Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık
Icardi'den transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güney Afrika-Kamerun maçı detayları Güney Afrika-Kamerun maçı detayları 21:12
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 21:10
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 21:06
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 21:00
PSG-Paris FC maçı detayları PSG-Paris FC maçı detayları 20:40
Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları 20:33
Daha Eski
Inter-Bologna maçı detayları Inter-Bologna maçı detayları 20:17
Nwakaeme: Kupayı istiyoruz Nwakaeme: Kupayı istiyoruz 20:05
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 20:01
Mallorca-Girona maçı detayları Mallorca-Girona maçı detayları 19:59
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? 19:51
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 19:40