Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti!

Galatasaray, Berkan Kutlu ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medyadan Berkan Kutlu için veda paylaşımı yaptı.

Cimbom'un paylaşımında, "Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!" ifadeleri yer aldı.

Okan Buruk, Süper Kupa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılığı duyurmuş ve "Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik." demişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Konyaspor'a imza atması bekleniyor.