Liverpool, Fulham engelini geçemedi: 2-2

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan mücadelede 2-2'lik eşitlikle bitti. Fulham'ın gollerini 17. dakikada Harry Wilson ve 90+7. dakikada Harrison Reed kaydederken Liverpool'un golleri 57. dakikada Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fulham, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde 28 puanla 11. sırada yer aldı. Liverpool ise 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 34 puanla 4. sırada bulunuyor.