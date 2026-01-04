CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool, Fulham engelini geçemedi: 2-2

Liverpool, Fulham engelini geçemedi: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 01:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool, Fulham engelini geçemedi: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan mücadelede 2-2'lik eşitlikle bitti. Fulham'ın gollerini 17. dakikada Harry Wilson ve 90+7. dakikada Harrison Reed kaydederken Liverpool'un golleri 57. dakikada Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fulham, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde 28 puanla 11. sırada yer aldı. Liverpool ise 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 34 puanla 4. sırada bulunuyor.

Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Maduro’nun dans görüntüleri ABD’yi askeri müdahaleye götürdü
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe!
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde domino etkisi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:03
Nando De Colo, tekrar F.Bahçe'de! Nando De Colo, tekrar F.Bahçe'de! 00:16
Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! Tekke ve Buruk arasında gülümseten anlar! 23:20
Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı detayları Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa maçı detayları 23:06
Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! Olaylı derbide kazanan F.Bahçe! 22:28
G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! G.Saray, Berkan Kutlu'ya veda etti! 22:13
Daha Eski
Güney Afrika-Kamerun maçı detayları Güney Afrika-Kamerun maçı detayları 21:12
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 21:10
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 21:06
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 21:00
PSG-Paris FC maçı detayları PSG-Paris FC maçı detayları 20:40
Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları 20:33