CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Anthony Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Fenerbahçe'de oynadığı dönemde...

Anthony Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Fenerbahçe'de oynadığı dönemde...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Hollandalı oyuncunun transfer sürecine dair ifadeleri ve dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anthony Musaba'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: Fenerbahçe'de oynadığı dönemde...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, kulüp televizyonunda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu aktaran Musaba, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım" cümlelerine yer verdi.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Musaba, "Ferdi'nin Hollanda'dan Fenerbahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettim" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERE ULAŞMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR"

Türkiye'ye ve Süper Lig'e kolay adapte olmasıyla ilgili ise 25 yaşındaki futbolcu, "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar 20 yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır. Bazıları da 25... Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir" şeklinde konuştu.

Oynamayı tercih ettiği mevki hakkında Musaba, "Dürüst olmak gerekirse sol tarafı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım" dedi.

"FORMAM İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIM"

Forma rekabetine de değinen Anthony, "Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu" açıklamasını yaptı.

"TARAFTARLARIMIZI GÖRMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıkmak için çok heyecanlı olduğunu belirten Musaba, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım."

"ASİST YAPIP, TAKIM ARKADAŞIM GOL ATTIĞINDA DA MUTLU OLURUM"

Hem gol hem de asist katkısı yapmak istediğini vurgulayan Musaba, "Asist yapıp, takım arkadaşım gol attığında da mutlu olurum. Ben gol attığımda da ikisi de benim için çok değerli" değerlendirmesinde bulundu.

Çok farklı ülkelerde futbol oynaması hakkında Hollandalı futbolcu, "Farklı kültürler. Farklı oyun tarzları. Birkaç farklı ülkede oynamış olmak sizi daha iyi bir futbolcu yapıyor. Bu yüzden bunun kesinlikle olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Son olarak bu sezon şampiyon olmak için mücadele edeceklerinin altını çizen Anthony Musaba, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Daha Eski
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! 11:44
Cansu Özbay sakatlandı! Cansu Özbay sakatlandı! 11:38
Mısır-Benin detayları Mısır-Benin detayları 11:37
Göztepe’ye Brezilyalı forvet! Göztepe’ye Brezilyalı forvet! 11:26
Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! 11:16