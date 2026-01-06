CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Opet'ten gövde gösterisi! Nesibe Aydın'a 53 sayı fark

Fenerbahçe Opet'ten gövde gösterisi! Nesibe Aydın'a 53 sayı fark

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın’ı 109-56 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 21:51
Fenerbahçe Opet’ten gövde gösterisi! Nesibe Aydın’a 53 sayı fark

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.

NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.

1'İNCİ PERİYOT: 27-17

DEVRE: 51 – 27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-40

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet rakibi Nesibe Aydın'ı 109-56 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30'da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

