CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester United'a Portekizli teknik adam Amorim de çare olamadı!

Manchester United'a Portekizli teknik adam Amorim de çare olamadı!

Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. 14 ay görevde kalan Amorim, Premier Lig’de yüzde 32 galibiyet oranıyla kulüp tarihinin en düşük oranına sahip teknik direktörü oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 12:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United'a Portekizli teknik adam Amorim de çare olamadı!

Dünyanın en büyük kulüplerinden Manchester United'da eski günlere geri dönmek için büyük umutlarla teknik direktörlüğe getirilen Ruben Amorim, görevde 14 ay kalabildi.

Sir Alex Ferguson yönetiminde kupa ve zaferlerle geçen 25 yılın ardından İskoç teknik adamın emekli olmasıyla "fetret devri"ne giren Manchester ekibi, 1 milyar sterlinden fazla transfer yapmasına ve 7 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen yine de aradığı istikrarı bulamadı.

Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 5 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken ve Kasım 2024'te Manchester United'ın başına getirilen 40 yaşındaki Amorim, beklentilerin uzağında kaldı.

GALİBİYET ORANI EN DÜŞÜK TEKNİK ADAM

Manchester ekibinde Alex Ferguson sonrası dönemde Ruben Amorim, tüm teknik direktörler arasında ligde en düşük galibiyet oranına (yüzde 32) sahip isim oldu.

Bu dönemde en yüksek galibiyet oranını yakalayan teknik adam yüzde 53,8 ile bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Jose Mourinho olurken Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yüzde 51,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Lig maçlarında Manchester United teknik direktörlerinin istatistikleri şöyle:

Teknik DirektörMaçGBMGalibiyet Oranı (%)

Jose Mourinho

93

50

26

17

53,8

Erik ten Hag

85

44

14

27

51,8

Ole Gunnar Solskjaer

109

56

29

24

51,4

Louis van Gaal

76

39

19

18

51,3

David Moyes

34

17

6

11

50

Ralf Rangnick

24

10

7

7

41,7

Ruben Amorim

47

15

13

19

31.9

SON 50 YILIN EN KÖTÜ LİG SIRALAMASI

Premier Lig'de geçen sezonu 15. sırada tamamlayan Amorim yönetimindeki Manchester United, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.

"Kırmızı Şeytanlar", 18 mağlubiyet, 9 beraberlik, 11 galibiyet elde ettiği sezonda, küme düştüğü 1974'ten bu yana en kötü sıralamada ligi tamamladı.

Aynı sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısını gösteren Manchester ekibi, Tottenham'a 1-0 yenildi.

216 MİLYON STERLİNLİK TAKVİYE GRİMSBY FACİASINI ÖNLEYEMEDİ

Kulübün hissedarı Jim Ratcliffe'in harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlaması için 3 yıl süre verileceğini açıkladığı Amorim, bu sezona yaz aylarında 216 milyon sterlin transfer harcaması yaparak başladı.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi isimleri kadrosuna katan Manchester ekibi, ağustos ayında Lig Kupası ikinci turunda büyük bir şok daha yaşadı.

4. lig takımı Grimsby Town'a konuk olan Manchester United, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine 12-11 yenilerek kupaya veda etti.

SADECE 3 TAKIM DAHA AZ PUAN TOPLADI

Amorim'in ilk maçına çıktığı tarihten bu yana Premier Lig'de her zaman yer alan takımlar arasında sadece 3 kulüp Manchester United'dan daha az puan topladı.

Bu dönemde Manchester ekibi 58 puan kazanırken, Tottenham Hotspur 49, West Ham 45, Wolverhampton ise 42 puanda kaldı.

PREMİER LİG'DE KOVULAN 6. TEKNİK ADAM

Amorim, Premier Lig'de bu sezon görevine son verilen 6. teknik direktör oldu.

Chelsea'de Enzo Maresca, Wolverhampton'da Vitor Pareira, West Ham'da Graham Potter ile yollar ayrılırken, Nottingham Forest ise eylül ayında Nuno Espirito Santo, ekim ayında da Ange Postecoglou'nu kovdu.

REKLAM-IDEFIX
Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para...
DİĞER
Victor Osimhen ile Ademola Lookman tartıştı! Maça devam etmedi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den SDG'ye uyarı: Ya mutabakatla ya zorla! | "Maduro" çıkışı: ABD'nin yaptığı haydutluktur
O isme sert eleştiri! "Hemen yollar ayrılmalı"
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Radnicki! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Radnicki! 11:42
Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı detayları Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı detayları 11:28
Trabzonspor 2026 yılına moralsiz girdi! Trabzonspor 2026 yılına moralsiz girdi! 11:23
PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha! PSG'den F.Bahçe'ye bir transfer daha! 11:13
Galatasaray Daikin'in CEV Kupası sınavı! Galatasaray Daikin'in CEV Kupası sınavı! 11:06
Beşiktaş'a Jörgensen müjdesi! Beşiktaş'a Jörgensen müjdesi! 10:53
Daha Eski
Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm maçı detayları Beşiktaş GAİN-Ratiopharm Ulm maçı detayları 10:52
Eczacıbaşı Dynavit'te Numia Vero Volley mesaisi! Eczacıbaşı Dynavit'te Numia Vero Volley mesaisi! 10:37
Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para... Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para... 10:29
Anadolu Efes'in Avrupa Ligi sınavı! Anadolu Efes'in Avrupa Ligi sınavı! 10:22
Pisa-Como maçı detayları Pisa-Como maçı detayları 10:20
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat! F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat! 10:12