Fenerbahçe Medicana evinde set vermedi!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Altekma'yı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lugumdzija, Kaan Gürbüz, Marttila)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak,
Lawani, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Arda Kara)
Setler: 25-20, 26-24, 25-17
Süre: 89 dakika (30, 33, 26)