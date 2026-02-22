CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Medicana evinde set vermedi!

Fenerbahçe Medicana evinde set vermedi!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Altekma'yı 3-0 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 00:14
Fenerbahçe Medicana evinde set vermedi!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında ağırladığı Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lugumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Berthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lugumdzija, Kaan Gürbüz, Marttila)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Emir Pınar, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak,

Lawani, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Arda Kara)

Setler: 25-20, 26-24, 25-17

Süre: 89 dakika (30, 33, 26)

