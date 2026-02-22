CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'ten final maçı sonrası hakem tepkisi!

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko'ya yenildikleri Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali sonrası konuştu. Sırp çalıştırıcı maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 00:26
Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko ile Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda oynanan final maçının ardından açıklama yaptı.

Alimpijevic, maç sonrası hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

İşte Dusan Alimpijevic'in açıklamaları:

"Kendimi berbat hissediyorum. Öncelikle Fenerbahçe, EuroLeague'in lideri. Gerçekten harika bir takımlar, harika bir koçları var. EuroLeague'in son şampiyonu onlar ve Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyoruz.

Yine de bunu kabullenemiyorum. İnsanlar 'Maç 17 sayı farkla bitti' diyebilir ama ilk yarı 6, ikinci yarı ise 8 serbest atış kullandık. Fenerbahçe ise 30 serbest atış kullandı. Dotson beş faul aldı, Jonah erkenden 3 faul aldı. Biz kiminle oynayacağız? O zaman ne 17 sayısından bahsediyoruz? Evet, maç 17 sayı farkla bitti. Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım, onları tebrik ederim. Yine de oynamamıza izin verin!

Bunu görmek için Türkiye Ligi'nde koç olmaya gerek yok. Maçları televizyondan izlerken de görebiliyorum. Kim bilir bu kaçıncı kez oluyor!"

