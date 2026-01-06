CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erik ten Hag Twente ile anlaştı

Erik ten Hag Twente ile anlaştı

Manchester United ve Bayer Leverkusen deneyimlerinin ardından ülkesine dönen Erik ten Hag, Twente ile 2028’e kadar sözleşme imzaladı. Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonunda futbol direktörlüğü görevini devralacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 21:20
Erik ten Hag Twente ile anlaştı

Manchester United ve Bayer Leverkusen maceraları beklentilerin gerisinde kalan Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ten Hag, ülkesinin köklü kulüplerinden FC Twente ile anlaşmaya vardı.

55 yaşındaki futbol adamı, 1 Şubat itibarıyla Twente'ye katılacak. Ten Hag, sezon sonuna kadar kulübün futbol organizasyonunda aktif rol alacak; yeni sezondan itibaren ise Twente'nin futbol direktörü olarak görev yapacak.

Bu değişimle birlikte, sezon sonunda emekliye ayrılacak olan mevcut futbol direktörü Jan Streuer'in koltuğunu Ten Hag devralacak. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 2028 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı.

