CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferi için anlaşma sağladı!

Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferi için anlaşma sağladı!

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Wolfsberger ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:55
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferi için anlaşma sağladı!

Stoper hattına takviye yapması beklenen Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı.

A Spor'da yer alan habere göre; Bordo mavililer, Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaşma sağladı.

Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etti.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.

REKLAM-IDEFIX
Fenerbahçe-Samsunspor | CANLI İZLE
DİĞER
Skriniar ve Asensio sonrası PSG’den bir transfer daha! Fenerbahçe gaza bastı
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
Tedesco: Musaba tercihi...
Thomas Reis: Süper Kupa'da olmayı hak ettik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! Fırtına Nijeryalı stoperin transferin mutlu sona ulaştı! 20:50
F.Bahçe perdeyi Kerem'in golüyle açtı! F.Bahçe perdeyi Kerem'in golüyle açtı! 20:46
Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri Fildişi Sahili Burkina Faso maçı bilgileri 20:15
Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor! 18:34
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 17:39
F.Bahçe Beko-Olympiakos | CANLI F.Bahçe Beko-Olympiakos | CANLI 17:33
Daha Eski
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 17:04
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10