Trabzonspor Chibuike Nwaiwu transferi için anlaşma sağladı!

Stoper hattına takviye yapması beklenen Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı.

A Spor'da yer alan habere göre; Bordo mavililer, Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaşma sağladı.

Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili yönetimin 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etti.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Fizik & Atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.