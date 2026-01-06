CANLI SKOR ANA SAYFA
Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 120 dakika boyunca dişe diş bir mücadele veren Cezayir, uzatmaların son anlarında bulduğu golle çeyrek finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 21:54
Cezayir uzatmada güldü! Çeyrek final biletini kaptı

Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu'nda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede kazanan, uzatma bölümünde belli oldu.

Cezayir'e turu getiren gol, 119. dakikada Adil Boulebina'dan geldi. Son saniyelerde gelen bu golün ardından Kuzey Afrika temsilcisinde büyük sevinç yaşandı.

Teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, bu sonuçla Afrika Uluslar Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Cezayir, çeyrek finalde güçlü rakibi Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

Cezayir–Nijerya çeyrek final mücadelesi cumartesi günü oynanacak.

