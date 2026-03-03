Beşiktaş 123. yılını kutladı!

Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda iftar programının ardından gerçekleştirilen etkinliğe, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Etkinlik, Beşiktaş Kulübünün kurucularının dualarla anılmasıyla başladı.

Serdal Adalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu organizasyon bizim için farklı güzellikler barındırıyor. Bu güzel akşamda bir kez daha Beşiktaş taraftarıyla iftar sofrasında beraberiz. Beşiktaş'ı o kadar samimi, o kadar yürekten yaşıyoruz ki, bugün iftar saati bile 19.03'ü gösteriyor. Ayrıca bugün, büyük Beşiktaş'ımızın 123. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz." diye konuştu.

Başkan Serdal Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ne mutlu bize ki, Türk sporunun öncü spor kulübü Beşiktaş'ın taraftarıyız. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için Samsun'a çıkarken ailesini emanet ettiği, Balkan Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu birliklerinde şehitler vermiş, göğsünde ay yıldızlı armasıyla milli takımımızı temsil etmiş tek kulüp olan Beşiktaş'ımızın neferi olmaktan gurur duyuyoruz. 123 yıllık şanlı tarihimizin 44 yılına eşlik etmiş bir Beşiktaş Çarşısı var. Yıllardır Beşiktaş'a verdiğiniz desteğin yanında tribün gösterileriniz ve sosyal sorumluluk projelerinizle Beşiktaş kültürüne katkıda bulundunuz. Taraftarlık kavramına başka bir boyut getirdiniz."

Beşiktaş'ın ayağa kalkma döneminde olduğunu aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta uzun zaman sonra ilk defa bir huzur, istikrar, güven ortamı hakim. Son dönemlerde yaptığımız birlik beraberlik çağrıları, olumlu hamleler, kurduğumuz sistem bu güven ortamının en önemli sebebi. Bu birlik beraberliğin en büyük göstergesi de birlikte gittiğimiz Kocaeli deplasmanıdır. Bu deplasman öyle bir kereliğine, gösteriş olsun diye yapılmadı. Biz sizinle, Beşiktaş için her zaman her yerde beraberiz. Deplasmana da gideceğiz, amatör branşlarda da birlikte olacağız, günü geldiğinde inşallah şampiyonluk şarkıları da söyleyeceğiz. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bizler, kendini Kaf Dağı'nın ardında görenlerden değiliz. Bugün Beşiktaş Başkanı olma şerefini yaşayan Serdal Adalı da yıllar önce Adana'dan İstanbul'a Beşiktaş maçına kaçan bir çocuktu. Geldiğimiz makam mevki ne olursa olsun o Beşiktaşlı çocuk özünü hiç kaybetmedi. Evlatlarım da torunum da bu tribünlerde sizlerle birlikte Beşiktaş'ı destekledi. Ömrümüzün son anına kadar da bu böyle olacak."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Bu yol uzun, bu yol zorlu ama zaman zaman üzüntüler de olsa, acı da çeksek üstesinden birlikte geleceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız ve yalnızca Beşiktaş'a sarılacağız. Bu uzun yolda sizi stadımızda, deplasmanlarda, salonlarda, amatör branşlarda, Kartal yuvalarında görmek istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başkan Adalı'nın konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Beşiktaş Bandosu bir gösteri gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübünün 123. kuruluş yıl dönümü kutlaması, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakılmasıyla sona erdi.