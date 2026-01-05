Trabzonspor'da Arif Boşluk TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'da son olarak Arif Boşluk, TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı. Bordo-mavililerden 22 yaşındaki sol bek için resmi açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

KONYASPOR'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ: