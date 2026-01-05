CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Arif Boşluk TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı!

Trabzonspor'da Arif Boşluk TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak Arif Boşluk, TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı. İşte kulüpten yapılan açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 12:45
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Arif Boşluk TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'da son olarak Arif Boşluk, TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı. Bordo-mavililerden 22 yaşındaki sol bek için resmi açıklama geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
Inter'den resmi açıklama! Frattesi ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Daha Eski
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! 11:44
Cansu Özbay sakatlandı! Cansu Özbay sakatlandı! 11:38
Mısır-Benin detayları Mısır-Benin detayları 11:37
Göztepe’ye Brezilyalı forvet! Göztepe’ye Brezilyalı forvet! 11:26
Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! 11:16