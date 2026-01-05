Trabzonspor'da Arif Boşluk TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fırtına'da son olarak Arif Boşluk, TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandı. Bordo-mavililerden 22 yaşındaki sol bek için resmi açıklama geldi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Arif Boşluk'un, 2025-2026 futbol sezonu için Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/z1eU1A0sgt— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 5, 2026
KONYASPOR'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ:
ARİF BOŞLUK! ✅ pic.twitter.com/Hw0k7XW89y— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 5, 2026