CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol VakıfBank'ta Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi!

VakıfBank'ta Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi!

VakıfBank pasörü Cansu Özbay, Zeren Spor maçında sakatlandı. Sağ ayak bilek bağında ödem tespit edilen Özbay’ın durumu maç günü belirlenecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
VakıfBank'ta Cansu Özbay'ın bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan Zeren Spor karşılaşmasında sakatlanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı pasörü Cansu Özbay'ın sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu belirlendi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zeren Spor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada tedavisine başlanan Cansu'nun takımın İtalya yolculuğuna katılabileceği ve CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde 8 Ocak Perşembe günü oynanacak Savino Del Bene mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verileceği belirtildi.

Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli | İsrail'in uykularını kaçıracak "Gazze Barış Gücü" mesajı
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok!
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! F.Bahçe'ye Nkunku transferinde çifte engel! 12:14
Türk eskrimi'nden 128 madalya! Türk eskrimi'nden 128 madalya! 12:12
G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... G.Saray'da Ugarte gelişmesi! Maliyeti... 12:06
İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:02
Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 11:55
Avrupa liglerinde liderler! Avrupa liglerinde liderler! 11:50
Daha Eski
Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları Süper Kupa'da derbi heyecanı! GS-TS maçı detayları 11:46
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde büyük şok! 11:44
Cansu Özbay sakatlandı! Cansu Özbay sakatlandı! 11:38
Mısır-Benin detayları Mısır-Benin detayları 11:37
Göztepe’ye Brezilyalı forvet! Göztepe’ye Brezilyalı forvet! 11:26
Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! Novak Djokovic, PTPA'dan ayrıldı! 11:16