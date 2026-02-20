Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, 21 Şubat Cumartesi günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

