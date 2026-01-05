CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe Guilherme Luiz'i 900 bin Euro'ya transfer etti!

Göztepe, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz’i resmen kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 11:29
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'i resmen kadrosuna dahil etti. Brezilya Seri A ekebi Ceara forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz ile 4.5 artı 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık" denildi.

Göztepe'nin Luiz için 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. İlk olarak ofansif orta saha Alexis Antunes'i transfer edip ardından Luiz'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların, bir Brezilyalı forvetle daha anlaşma aşamasında olduğu ifade edildi. Luiz, son 2.5 yılda Göztepe'nin 5'inci Brezilyalı forveti oldu. Göz-Göz daha önce aynı ülkeden hücum hattına Romulo, Juan, Emersonn ve Janderson'u monte etmişti. Romulo ve Emersonn kulübe dev bonservis geliri kazandırarak Avrupa'ya transfer olmuştu.

