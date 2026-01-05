Fenerbahçe ve Galatasaray'a Artem Dovbyk şoku! Transfer kararı...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da hücum hattına yapılması planlanan takviye doğrultusunda gündeme Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk gelmişti. 28 yaşındaki futbolcunun olası bir İstanbul macerası hakkındaki düşüncesi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de transfer düellosu sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak bir hedefte karşı karşıya geldi: Artem Dovbyk. En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, Alexander Sörloth'da mutlu sona ulaşamamaları ihtimaline karşı Dovbyk'i listesine eklemişti. Öte yandan Galatasaray'ın da Ukraynalı yıldız için bilgi aldığı ortaya çıktı.
28 yaşındaki futbolcu için Premier Lig ekiplerinin çalışmaları ve temasları sürerken İtalyan basını, yetenekli santrforun İstanbul devlerine olası bir transfer ile ilgili düşüncelerini açıkladı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Artem Dovbyk'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temaslarına rağmen Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Artem, bu sezon Roma'da 16 maçta yalnızca 599 dakika süre alabildi. Bu maçlarda 2 gol/2 asist katkısı sunmayı başaran Ukraynalı golcü, düzenli olarak forma giyebileceği bir takım arıyor.
Artem Dovbyk'in adı Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Everton, Sunderland ve Leeds United ile anılıyor.