Fenerbahçe ve Galatasaray'a Artem Dovbyk şoku! Transfer kararı...

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Artem, bu sezon Roma'da 16 maçta yalnızca 599 dakika süre alabildi. Bu maçlarda 2 gol/2 asist katkısı sunmayı başaran Ukraynalı golcü, düzenli olarak forma giyebileceği bir takım arıyor.