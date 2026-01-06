Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı uzun süredir gündemde olan 27 yaşındaki kaleciye, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.