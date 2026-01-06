CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen İrfan Can Eğribayat ile ilgili transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kaleci için son olarak Süper Lig ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan İrfan Can Eğribayat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı uzun süredir gündemde olan 27 yaşındaki kaleciye, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

TRT Spor'un haberine göre; devre arasında kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Samsunspor, listesinin ilk sırasına İrfan Can Eğribayat'ı aldı. Karadeniz temsilcisinin, yetenekli file bekçisi için kısa süre içinde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

POLONYA DEFTERİNİ KAPATTI

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam eden İrfan Can Eğribayat'ın, Polonya'dan gelen 3 farklı kulübün teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Başarılı kalecinin sarı-lacivertli yönetime Türkiye'de kalmak istediğini net bir şekilde ilettiği ifade edildi.

Süper Lig ekibinden İrfan Can Eğribayat'a transfer kancası!

Öte yandan önceliği İstanbul'da yaşamak olan İrfan Can'a Kasımpaşa ve RAMS Başakşehir'in de ilgisinin sürdüğü öğrenildi. Transferde gözler Fenerbahçe ve Samsunspor arasında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

