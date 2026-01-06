Süper Kupa'da ikinci finalist belli oluyor! İşte Fenerbahçe-Samsunspor maçı 11'leri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Daha önce Süper Kupa’yı üç kez kazanan Fenerbahçe, bugün yarı finalde Samsunspor’la karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ATV’den canlı yayınlanacak olan mücadeleyi kazanırsa finale adını yazdıracak. Cumartesi günkü finalde rakip Galatasaray

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün Samsunspor'la karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç önü ve maç sonu röportajlarının yanı sıra iki takıma ait tüm bilgiler gün boyunca A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bugünkü mücadeleyi kazanan takım Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalde G.Saray ile kapışacak. Daha önce üç kez bu kupayı müzesine götüren F.Bahçe'de tek hedef; sahadan galibiyetle ayrılarak son ikiye kalmak ve hafta sonu da kupayı kazanmak. Teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencilerine Samsunspor'un artılarını eksilerini anlattı ve net bir skorla galibiyet istedi.

8 EKSİK VAR

Sarı-lacivertliler, tam 8 oyuncusundan bugün faydalanamayacak. En-Nesyri ve Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Talisca ise sakat. Bu 6 ismin yanı sıra; Fred de kart cezalısı. İrfan Can Eğribayat ise transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadı.

'MAÇA HAZIRIZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kazanmak her zaman iyidir. Bizi birbirimize bağlan en önemli şey galibiyet. Elimizden geleni yapacağız. Kazanmak bize ekstra motivasyon olur. İyi bir maç olacak ve biz bu maç için hazırız."

HEDEF KUPA

Başkan Sadettin Saran, Adana'ya takımla birlikte geldi. A Spor'un sorularını yanıtlayan başkan Saran, "Adana güzel yer. Adana'nın insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz. Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk. Takımın motivasyonunu da gayet iyi gördüm" ifadelerini kullandı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Szymanski, Oğuz, Asensio, Kerem, Duran

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Ntcham, Eyüp Aydın, Holse, Marius

G.Saray'a Uruguaylı orta saha! Torreira o ismi ikna etti
DİĞER
Victor Osimhen ile Ademola Lookman tartıştı! Maça devam etmedi
Nicolas Maduro hakim karşısına çıktı: "Ben bir savaş esiriyim"
Dursun Özbek'ten flaş Icardi yanıtı!
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Son Dakika
