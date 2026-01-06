Beşiktaş'ın yıldızı Ndidi'den Nijerya'nın maçı öncesi anlamlı hareket!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Nijerya 4-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın ön liberosu Wilfred Ndidi ise mücadele öncesi yaptığı hareketle taraftarların takdirini topladı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesindeki seremoniye küçük bir kız çocuğuyla birlikte çıktı. Yağmur altında gerçekleşen seremonide küçük kızın ıslanmasını engellemeye çalışan Ndidi, elindeki Nijerya Milli Takımı flamasıyla çocuğu korudu. Ndidi bu hareketiyle sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı.