Beşiktaş'ın yıldızı Ndidi'den Nijerya'nın maçı öncesi anlamlı hareket!

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yıldızı Wilfred Ndidi, ülkesi Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçında Mozambik ile karşılaştığı mücadele öncesi yaptığı hareketle büyük takdir topladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 15:31
Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçında Nijerya ile Mozambik kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Nijerya 4-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen 2 kez ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş'ın ön liberosu Wilfred Ndidi ise mücadele öncesi yaptığı hareketle taraftarların takdirini topladı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesindeki seremoniye küçük bir kız çocuğuyla birlikte çıktı. Yağmur altında gerçekleşen seremonide küçük kızın ıslanmasını engellemeye çalışan Ndidi, elindeki Nijerya Milli Takımı flamasıyla çocuğu korudu. Ndidi bu hareketiyle sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı.

