Sassuolo-Juventus MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 19. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son dört resmi maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Sassuolo, güçlü rakibi karşısında kötü seriyi bitirmeyi hedefliyor. Luciano Spalletti yönetiminde ligde formda bir görüntü çizen Juventus ise deplasmanda da kazanarak çıkışını sürdürmenin peşinde. Karşılaşma öncesinde Kenan Yıldız'ın sahada olup olmayacağı merak edilirken, futbolseverler "Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" bilgilerini araştırıyor.

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Sassuolo-Juventus maçı 6 Ocak Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanacak Sassuolo-Juventus maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Fadera, Pinamonti, Lauriente.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Kenan Yıldız; David.