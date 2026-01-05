Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan, sezona başladıkları teknik direktör Emre Belözoğlu ve sonrasında göreve gelen Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor, ligin ikinci yarısının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Göreve yeni gelen ve takımla 5 gündür çalışan teknik direktör Sami Uğurlu gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Antalyaspor'da çalışmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanına, sakatlığı devam eden ve bireysel olarak çalışan Erdoğan Yeşilyurt ile hasta olan Ali Demirbilek katılmadı.

Antalyaspor, hazırlıklarına 5 Ocak akşamı yapacağı antrenmanla devam edecek. Antalyaspor, 6 Ocak'ta da günü çift antrenmanla geçirip, çarşamba günü Antalya'da kampta bulunan Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.