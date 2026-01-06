CANLI SKOR ANA SAYFA
Fildişi Sahili-Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fildişi Sahili ile Burkina Faso, CAF Afrika Uluslar Kupası maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Fildişi Sahili-Burkina Faso maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Fildişi Sahili – Burkina Faso maçının yayın saati ve kanal bilgileri…

Fildişi Sahili ile Burkina Faso, CAF Afrika Uluslar Kupası kapsamında karşı karşıya geliyor. Turnuvadaki bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Fildişi Sahili – Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİLDİŞİ SAHİLİ-BURKİNA FASO MAÇI NE ZAMAN?

Fildişi Sahili-Burkina Faso maçı, 6 Ocak Salı günü oynanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ-BURKİNA FASO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili-Burkina Faso maçı, saat 22:00'de başlayacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ-BURKİNA FASO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fildişi Sahili ve Burkina Faso'nun karşı karşıya geleceği CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Casablanca'da, Stade Mohamed V Stadyumu'nda oynanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ-BURKİNA FASO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fildişi Sahili ile Burkina Faso arasındaki CAF Afrika Uluslar Kupasi maçı, Exxen kanalında canlı yayınlanacak.

