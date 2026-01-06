Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor!

Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.
Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.