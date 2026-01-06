CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor!

Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor!

Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 18:34
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın Antalya kamp çalışmalarını sürüyor!

Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlı takımın, taktik uygulamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antrenmanda Cengiz Ünder sahada bireysel, Jota Silva ise takımla çalıştı.

Rafa Silva da ısınma hareketlerinden sonra antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Süper Kupa'da ikinci finalist belli oluyor! İşte dev maçın 11'leri
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Süper Lig'in en büyük stadyumları belli oldu! Zirvenin sahibi...
2026 Ocak emekli zammı tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve %12,19 kök maaş hesabı
F.Bahçeli yıldıza dev talip!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 17:39
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 17:04
Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! Göztepe, Erhan Erentürk için devrede! 16:51
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 16:46
Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! Hedef Final! F.Bahçe-Samsunspor maçı detayları! 16:35
Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! Eyüpspor'da Mame Thiam ile yollar ayrıldı! 16:33
Daha Eski
Sivasspor'da maç hazırlıkları! Sivasspor'da maç hazırlıkları! 16:10
Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! Eğribayat'a Süper Lig'den transfer kancası! 15:59
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 15:53
Ndidi'den takdir toplayan hareket! Ndidi'den takdir toplayan hareket! 15:30
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 15:13
Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... Sassuolo-Juventus maçı detayları! Kenan Yıldız... 15:04