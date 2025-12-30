HaberlerBeşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet planı! Listede 2 isim var
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Tammy Abraham'a artan ilgi sonrası Beşiktaş, olası ayrılığa karşı forvet alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlıların listesinde Arnaud Kalimuendo ve August Priske öne çıkıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta golcü transferi şu aşamada öncelik olmasa da, kadro planlaması kapsamında seçenekler masada tutuluyor. Tammy Abraham'ın sezonun ilk bölümündeki inişli çıkışlı performansı ve hem Rusya'dan hem de Suudi Arabistan'dan gelen ciddi ilgi, siyah-beyazlıları olası senaryolara karşı hazırlıklı olmaya yöneltti.
Henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, sürecin hızlanması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda öne çıkan ilk aday, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Arnaud Kalimuendo. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız santrforu kiralık olarak kadroya katma fikrine sıcak bakıyor.
Yaz transfer döneminde Rennes'ten yaklaşık 30 milyon Euro bedelle Nottingham Forest'a transfer olan Kalimuendo, İngiltere'de aradığı süreleri bulamadı. Hiçbir maçta ilk 11'de yer alamayan genç golcünün, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Bu sezon 13 maçta 386 dakika süre alan Kalimuendo, 2 gol kaydetti. Fransız oyuncunun kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, milli takım formasını da 6 kez giydi.
Beşiktaş scout ekibinin yakından izlediği bir diğer isim ise İsveç'ten. Djurgardens formasıyla dikkat çeken August Priske, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. İsveç'te "yılın futbolcusu" ödülünü kazanan 21 yaşındaki Priske, geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.