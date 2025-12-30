TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan forvet planı! Listede 2 isim var

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için

Beşiktaş'ta golcü transferi şu aşamada öncelik olmasa da, kadro planlaması kapsamında seçenekler masada tutuluyor. Tammy Abraham'ın sezonun ilk bölümündeki inişli çıkışlı performansı ve hem Rusya'dan hem de Suudi Arabistan'dan gelen ciddi ilgi, siyah-beyazlıları olası senaryolara karşı hazırlıklı olmaya yöneltti.

Henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Ancak Beşiktaş yönetimi, sürecin hızlanması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda öne çıkan ilk aday, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Arnaud Kalimuendo. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız santrforu kiralık olarak kadroya katma fikrine sıcak bakıyor.