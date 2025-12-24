Rakibe var bize yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Kararların çift taraflı olduğunu belirten Yalçın, "Genelde bu dönemimde hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz. İşi çok iyi bildiğimiz için bu konularda çok tecrübeliyiz. Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz. Oyuncuların haklarını almayın. Kim güçlüyse o kazansın. Orkun'un penaltı pozisyonu var. Orkun'a kırmızı, rakibe gelince yok. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes" dedi.