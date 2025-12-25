Rafa out Cerny in

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine kattığı Vaclav Cerny dev maçlardaki süper oyunuyla parmak ısırttı. Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de resital yapan Çekyalı yıldız, siyah-beyazlı yönetimin en başarılı transferi olduğunu bir kez daha gösterdi. 6 Mart 2025'te Glasgow Rangers formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atan 28 yaşındaki yıldız, bu kez siyah-beyazlı formayla Kadıköy'de duble yaparak zaferi getirdi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de sarı-lacivertli takıma 3-2 yenildiği maçta El Bilal Toure'ye asist yapan Cerny, 2025'te iki farklı takımla Fenerbahçe karşısında 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmak isteyen Rafa'yı da tamamen unutturdu.

ÇEKYA'DA CERNY ÖVGÜSÜ

Çekya basını Vaclav Cerny'nin performansını övdü. Yapılan yorumda, "Cerny gol yollarında formda. İstanbul derbisinde 2 gol attı. Maçın kaderini belirledi. Ceza sahası içinde yaptığı çalımla rakibini geçen Çekyalı oyuncu, soğukkanlı yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bunu 9 gün içinde ikinci kez başardı" ifadeleri kullanıldı.

11 GOLE DİREKT KATKI

Sağ kanatta görev yaptığında daha çok etkili olan Vaclav Cerny, skora katkıda bulunmaya devam ediyor. Süper Lig'de 1'i Kocaelispor'a 2'si Trabzonspor'a olmak üzere 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Çekyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol daha kaydederek 11 gole direkt etki etti.