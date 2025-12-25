CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rafa out Cerny in

Rafa out Cerny in

F.Bahçe derbisinde kaydettiği 2 golle tek kişilik gösteri yapan Çekyalı yıldız, gözden düşen Rafa Silva’yı tamamen unutturdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rafa out Cerny in

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine kattığı Vaclav Cerny dev maçlardaki süper oyunuyla parmak ısırttı. Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de resital yapan Çekyalı yıldız, siyah-beyazlı yönetimin en başarılı transferi olduğunu bir kez daha gösterdi. 6 Mart 2025'te Glasgow Rangers formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atan 28 yaşındaki yıldız, bu kez siyah-beyazlı formayla Kadıköy'de duble yaparak zaferi getirdi. Beşiktaş'ın Süper Lig'de sarı-lacivertli takıma 3-2 yenildiği maçta El Bilal Toure'ye asist yapan Cerny, 2025'te iki farklı takımla Fenerbahçe karşısında 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, takımdan ayrılmak isteyen Rafa'yı da tamamen unutturdu.

ÇEKYA'DA CERNY ÖVGÜSÜ

Çekya basını Vaclav Cerny'nin performansını övdü. Yapılan yorumda, "Cerny gol yollarında formda. İstanbul derbisinde 2 gol attı. Maçın kaderini belirledi. Ceza sahası içinde yaptığı çalımla rakibini geçen Çekyalı oyuncu, soğukkanlı yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bunu 9 gün içinde ikinci kez başardı" ifadeleri kullanıldı.

11 GOLE DİREKT KATKI

Sağ kanatta görev yaptığında daha çok etkili olan Vaclav Cerny, skora katkıda bulunmaya devam ediyor. Süper Lig'de 1'i Kocaelispor'a 2'si Trabzonspor'a olmak üzere 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Çekyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol daha kaydederek 11 gole direkt etki etti.

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açıyor!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan restore edilen Habib-i Neccar Camii'ni açacak
G.Saray'da Raspadori sesleri!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 00:44
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 00:44
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 00:44
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 00:44
Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! Ertan Torunoğulları: Taraftarlarımız sakin olsun! 00:44
F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! F.Bahçeli yöneticilerden ortak açıklama! 00:44
Daha Eski
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 00:44
Keçiörengücü 10 kişiyle galip! Keçiörengücü 10 kişiyle galip! 00:44
PSV'den flaş Veerman açıklaması PSV'den flaş Veerman açıklaması 00:44
Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek Torreira'ya talip var! Transferi o isim bitirecek 00:44
Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! Beşiktaş'ın stoperi Brezilya'dan! 00:44
F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! F.Bahçe'de yıldız isimle ipler koptu! 00:44