Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde!

Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde!

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ya kiraladığı Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A'da haftanın 11'inde yer aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 20:59
Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde!

İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti. 20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

İŞTE SERIE A'DA HAFTANIN 11'İ

