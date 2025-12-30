Semih Kılıçsoy haftanın 11'inde!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti. 20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

İŞTE SERIE A'DA HAFTANIN 11'İ