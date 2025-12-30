Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, sezon başında da istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Nijeryalı yıldızı gündeminde tutmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertliler de Lookman için devreye girmiş ve Başkan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.
Sezon başında Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve ilerleyen haftalarda takıma dönen Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılacağı iddia edilmişti.
Nijeryalı yıldız, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ARTIK KIZGIN DEĞİLİM"
Mısır'da yayın yapan ON Sport'a konuşan Lookman, Atalanta'da yaşadığı sorunlarla ilgili, "Bence çok şey oldu ama şimdi odak noktam en iyi formuma geri dönmek. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum; en önemli şey bu. Hala kızgın mıyım? Hayır, anı yaşıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlar her hafta stadyumdalar ve takımı desteklemeye çalışıyorlar, alkışlıyorlar. Günün sonunda en önemli şey takım, bu yüzden kulübün maç kazanmasına yardımcı olmalıyım." ifadelerini kullandı.
"GASPERINI'Yİ AFFETTİM"
Sorun yaşadığı teknik direktör Gian Piero Gasperini hakkında da konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Herkesin kendine özgü yöntemleri ve ideolojileri, kendine özgü koçluk tarzları var ve bu felsefeleri bir araya getirebilirsiniz. Herkes eğitim ve yönetim yöntemleri açısından farklıdır ancak kendine özgü nitelikleri vardır. Bence o, oyuncularına karşı çok özel bir teknik direktör. Belli bir performans istiyordu, kazanmak istiyordu. O bir kazanan ama ben de öyleyim; bu anlamda aynı hedefimiz vardı. Herkes bunu yapmak ister. Vedası mı? Herkes kendi hırslarına göre kendi kararlarını verir. Ama onun için yeni bir sayfa açılıyor, orada bir şeyler kazanabilir, ona en iyisini diliyorum. Affedilmeyecek bir şey yok; olan oldu. Bugün başka bir gün. Peki onu affettim mi? Evet, olan oldu, geçmişte yaşamıyorum." yorumunu yaptı.
"ÖNÜMDE HARİKA BİR GELECEK VAR"
Ademola Lookman geleceği hakkında ise "Umarım büyük ve parlak olur. Ben pozitif biriyim ve her zaman olaylara olumlu bakıyorum. Önümde harika bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Geleceği düşünebilirsiniz ama önemli olan şu an ve şu anda kendimin en iyi versiyonunun nasıl olabileceğini düşünüyorum." dedi.