CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yıldız futbolcu, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 19:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Ademola Lookman transferinde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında da istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Nijeryalı yıldızı gündeminde tutmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Sarı-lacivertliler de Lookman için devreye girmiş ve Başkan Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Sezon başında Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve ilerleyen haftalarda takıma dönen Ademola Lookman'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

Nijeryalı yıldız, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

"ARTIK KIZGIN DEĞİLİM"

Mısır'da yayın yapan ON Sport'a konuşan Lookman, Atalanta'da yaşadığı sorunlarla ilgili, "Bence çok şey oldu ama şimdi odak noktam en iyi formuma geri dönmek. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum; en önemli şey bu. Hala kızgın mıyım? Hayır, anı yaşıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlar her hafta stadyumdalar ve takımı desteklemeye çalışıyorlar, alkışlıyorlar. Günün sonunda en önemli şey takım, bu yüzden kulübün maç kazanmasına yardımcı olmalıyım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

"GASPERINI'Yİ AFFETTİM"

Sorun yaşadığı teknik direktör Gian Piero Gasperini hakkında da konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Herkesin kendine özgü yöntemleri ve ideolojileri, kendine özgü koçluk tarzları var ve bu felsefeleri bir araya getirebilirsiniz. Herkes eğitim ve yönetim yöntemleri açısından farklıdır ancak kendine özgü nitelikleri vardır. Bence o, oyuncularına karşı çok özel bir teknik direktör. Belli bir performans istiyordu, kazanmak istiyordu. O bir kazanan ama ben de öyleyim; bu anlamda aynı hedefimiz vardı. Herkes bunu yapmak ister. Vedası mı? Herkes kendi hırslarına göre kendi kararlarını verir. Ama onun için yeni bir sayfa açılıyor, orada bir şeyler kazanabilir, ona en iyisini diliyorum. Affedilmeyecek bir şey yok; olan oldu. Bugün başka bir gün. Peki onu affettim mi? Evet, olan oldu, geçmişte yaşamıyorum." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Lookman'dan transfer açıklaması!

"ÖNÜMDE HARİKA BİR GELECEK VAR"

Ademola Lookman geleceği hakkında ise "Umarım büyük ve parlak olur. Ben pozitif biriyim ve her zaman olaylara olumlu bakıyorum. Önümde harika bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Geleceği düşünebilirsiniz ama önemli olan şu an ve şu anda kendimin en iyi versiyonunun nasıl olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Milan’dan Icardi planı!
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken...
DİĞER
Dünyanın en iyi 20 kalecisi açıklandı! Aynı takımdan iki isim yer aldı...
Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur
F.Bahçe'den Skriniar’ın ayrılığına veto!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 19:03
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 18:36
Necip Uysal'dan açıklama! Necip Uysal'dan açıklama! 18:13
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! 18:01
Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları 18:00
Al Ahli-Al Fayha maçı detayları Al Ahli-Al Fayha maçı detayları 17:40
Daha Eski
Gençlerbirliği'nin kamp programı! Gençlerbirliği'nin kamp programı! 16:52
F.Bahçe-Samsunspor maçının biletleri satışta! F.Bahçe-Samsunspor maçının biletleri satışta! 16:51
Beşiktaş BOA deplasmanda farklı galip! Beşiktaş BOA deplasmanda farklı galip! 16:47
Fenerbahçe’den Türkoğlu’na ziyaret! Fenerbahçe’den Türkoğlu’na ziyaret! 16:23
Milan’dan Icardi planı! Milan’dan Icardi planı! 16:00
F.Bahçe'den Skriniar’ın ayrılığına veto! F.Bahçe'den Skriniar’ın ayrılığına veto! 15:22