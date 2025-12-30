Al Ahli-Al Fayha MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. hafta heyecanı, Al Ahli ile Al Fayha arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarının ardından 19 puanla 4. sırada bulunan Al Ahli, bu karşılaşmayı kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahne alacak Al Fayha ise 12 puanla 11. basamakta yer alırken, zorlu maçtan galibiyetle ayrılıp kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Al Ahli-Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AHLI-AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. haftada oynanacak Al Ahli-Al Fayha maçı 30 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak.

AL AHLI-AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

King Abdullah Sports City'de oynanacak Al Ahli-Al Fayha maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.