TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den Skriniar’ın ayrılığına veto! İtalyan devi talip

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Milan'ın transfer baskısına rağmen Fenerbahçe, Milan Skriniar için kapıları kapattı; yönetim yıldız savunmacıyı ara transferde bırakmaya niyetli değil. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 15:22
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce de gündemine aldığı Milan Skriniar için ısrarını sürdürüyor. Ancak Fenerbahçe, Slovak stoper konusunda net bir duruş sergiliyor.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, 30 yaşındaki savunmacı için görüşmelere dahi açık değil. Teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alan Skriniar'ın, sezonun ikinci yarısında da takımda kalması planlanıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 27 resmi maçta görev alan deneyimli stoper, savunmadaki liderliğinin yanı sıra 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

