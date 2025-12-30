CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 11. haftasında Al Akhdoud ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Al Akhdoud, 5 puanla 17. sırada yer alırken, Damac FC ise 6 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 19:46



Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Akhdoud-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. hafta, kümede kalma hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Al Akhdoud ile Damac FC, alt sıralardan kurtulma umuduyla sahaya çıkacak. 5 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi Al Akhdoud, bu karşılaşmada hata yapmadan çıkış arıyor. 6 puanla 16. basamakta yer alan Damac FC ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AKHDOUD-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. haftada oynanacak Al Akhdoud-Damac FC maçı 30 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Al Akhdoud-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

