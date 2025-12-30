Al Akhdoud-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. hafta, kümede kalma hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Al Akhdoud ile Damac FC, alt sıralardan kurtulma umuduyla sahaya çıkacak. 5 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi Al Akhdoud, bu karşılaşmada hata yapmadan çıkış arıyor. 6 puanla 16. basamakta yer alan Damac FC ise deplasmanda kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Al Akhdoud-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL AKHDOUD-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. haftada oynanacak Al Akhdoud-Damac FC maçı 30 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Al Akhdoud-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.