Göztepe, 100. yılında olimpik branşlarda başarıdan başarıya imza attı!

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlarda gösterdiği başarılı performansla 18 farklı branşta binlerce çocuğu sporla buluştururken, 2025 yılını 102 uluslararası ve 308 ulusal madalya ile tamamladı.

Takım sporlarında elde edilen başarılar, Göztepe'nin olimpik branşlardaki yükselen grafiğini somut biçimde ortaya koydu. Voleybolda kazanılan şampiyonluk ile Sultanlar Ligi'ne, basketbolda elde edilen şampiyonluk ile Türkiye Basketbol Ligi'ne, satrançta kazanılan şampiyonluk ile Satranç Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterildi. Bilardo branşında elde edilen şampiyonluk ise Göztepe'ye Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandırdı.

Bireysel sporlarda da milli sporcularıyla öne çıkan Göztepe Olimpik Branşlar, yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada elde edilen madalyalarla gurur dolu bir sezon yaşadı. Cimnastik branşında, Dünya Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alan Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, Göztepe'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Paraokçuluk branşında ise Büşra Ün, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan makaralı yay kadın milli takım kadrosunda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yelken, yüzme ve taekwondo branşlarında da olimpiyat hedefleri doğrultusunda onlarca madalya kulüp müzesine kazandırılırken; alt yaş milli kategorilerde çok sayıda sporcu milli takımlara kazandırılarak Göztepe'nin altyapı gücü bir kez daha ortaya kondu.

Göztepe Olimpik Branşlar, 2025 yılında büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ederken; 2026 yılında da aynı tutku, aynı azim ve aynı hedeflerle yeni başarılara ulaşmayı amaçlıyor.