Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş ilk 15 dakikada etkili, son dakikalarda savunmasız!

Beşiktaş, attığı gollerin yüzde 23’ünü ilk 15 dakikada kaydederken, en çok golü maçların son çeyreğinde yedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 13:39
Beşiktaş ilk 15 dakikada etkili, son dakikalarda savunmasız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında attığı 30 golün 7'sini müsabakaların ilk 15 dakikalarında kaydetti. Rakiplerinin 22 golüne engel olamayan siyah-beyazlıların en çok gol yediği zaman dilimi ise 76-90. dakikalar arası olarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, rakip fileleri 30 kez sarsarken, ağlarında da 22 gole engel olamadı. Kartal, ligde bulduğu 30 golün 7'sini mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti. Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı.

16-30. dakikalar arasında 6 kez fileleri sarsan Beşiktaşlı futbolcular, 31-45. dakikalarda 4 ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında da 1 defa ağları havalandırdı.

46-60. ve 90 dakikanın uzatmalarında 3'er kez gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 61-75. dakikalar arasında 5, 76-90. dakika arası da 1 gol attı.

EN ÇOK GOLÜ 76-90. DAKİKALAR ARASINDA YEDİ

Beşiktaş'ın yediği gollerin dakika dağılımına bakıldığında ise maçların sonlarına doğru skorun korunamadığı dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 76-90. dakikalar arasında tam 6 kez rakiplerine gol izni verdi. 61-75. dakika arası da 4 gol yiyen Kara Kartal, 16-30. ve 46-60. dakika aralıklarında da topu 3'er defa ağlarında gördü.

Beşiktaş'ın, 1-15., 31-45. ve ilk 45 dakikanın uzatmalarında ise 2'şer kez fileleri sarsıldı.

