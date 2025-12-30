TRANSFER HABERİ - Milan’dan Icardi planı! Nkuku Fenerbahçe’ye gelirse…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | Fenerbahçe, Milan forması giyen Christopher Nkunku için temaslara başladı. İtalyan devi ise olası ayrılığa karşı transfer listesini hazırladı; listede Galatasaray'dan Mauro Icardi de var. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 16:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için İtalyan kulübüyle temaslara başladı. Görüşmelerin şu aşamada ileri seviyede olmadığı ifade edilirken, Milan cephesi olası bir ayrılığa karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

MILAN'DAN YEDEK PLAN
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Nkunku'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif golcü listesini oluşturdu. Bu listede dikkat çeken isimlerden biri, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.

İtalyan devinin listesinde ayrıca Al Hilal forması giyen Darwin Nunez de yer alıyor. Ancak Uruguaylı golcünün yüksek maaşının Milan için önemli bir engel oluşturduğu vurgulandı.

DİĞER ADAYLAR
Milan'ın Nkunku sonrası için değerlendirdiği diğer isimler ise şöyle sıralandı:

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Sidiki Cherif (Angers)
Giovane (Hellas Verona)
Rayan (Vasco da Gama)

İŞTE O HABER

