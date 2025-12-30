TRANSFER HABERİ - Milan’dan Icardi planı! Nkuku Fenerbahçe’ye gelirse…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için İtalyan kulübüyle temaslara başladı. Görüşmelerin şu aşamada ileri seviyede olmadığı ifade edilirken, Milan cephesi olası bir ayrılığa karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

MILAN'DAN YEDEK PLAN

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Nkunku'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatif golcü listesini oluşturdu. Bu listede dikkat çeken isimlerden biri, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.