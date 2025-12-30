CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli halterciler, 2025'teki uluslararası yarışmalarda 310 madalya kazandı!

Milli halterciler, 2025'teki uluslararası yarışmalarda 310 madalya kazandı!

Milli halterciler, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 147 altın olmak üzere toplam 310 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 14:19
Milli halterciler, 2025'teki uluslararası yarışmalarda 310 madalya kazandı!

Milli halterciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 147'si altın, 85'i gümüş, 78'i bronz 310 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasında görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını belirterek "2025 yılı Türk halteri adına tarihi bir yıl olmuştur. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin emeği ve teknik ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde uluslararası arenada büyük bir başarı tablosu ortaya koyduk. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kırılan rekorlar, kazanılan madalyalar ve her yaş kategorisinde gelen istikrarlı sonuçlar, doğru bir planlamayla ilerlediğimizin en somut göstergesi. Başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü, Türk halterinin istikrarlı yürüyüşüne devam ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu sonuçlar, Türkiye'nin halter branşında hem altyapı hem de elit seviyede doğru bir planlamayla yoluna emin adımlarla devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Halter Federasyonu; yönetimi, sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibiyle uluslararası başarı grafiğini her geçen yıl daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Türkiye halterde bugün olduğu gibi gelecekte de söz sahibi olmaya devam edecektir."

MİLLİ HALTERCİLERİN 2025'TE ÖNE ÇIKAN BAŞARILARI ŞÖYLE:

BÜYÜKLER:

Dünya şampiyonası: 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya elde edildi. Muhammed Furkan Özbek, dünya rekoru kırarak Türkiye'ye 16 yıl sonra büyükler kategorisindeki ilk dünya şampiyonluğu kazandırdı.

Avrupa şampiyonası: 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz

Balkan şampiyonası: Türkiye, 21 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalyayla organizasyonu zirvede tamamladı.

İslam Dayanışma Oyunları: 13 altın, 5 gümüş, 3 bronz

GENÇLER:

Dünya şampiyonası: 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz

Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonası: 19 altın, 19 gümüş, 12 bronz

YILDIZLAR:

Dünya şampiyonası: 1 altın, 2 gümüş

Avrupa yıldızlar ve 15 yaş altı şampiyonası: 23 altın, 22 gümüş, 17 bronz

PARALİMPİK:

Dünya şampiyonası: 1 altın,1 gümüş

Dünya görme engelliler şampiyonası: 45 altın, 10 gümüş, 24 bronz

İslam Dayanışma Oyunları: 2 bronz

