Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında!

Osimhen ve En-Nesyri, 2025’te Avrupa’nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan ilk 10 futbolcu arasında yer aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 12:06
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu içinde yer aldı.

Osimhen ile En-Nesyri, 2025'te İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde mücadele eden oyuncular arasında yapılan sıralamada ilk 10'a girmeyi başardı.

İspanya, Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ikişer, Fransa ve Portekiz'den de birer oyuncu ilk 10'u oluşturdu.

EN ÜSTTE MBAPPE

İspanya ekibi Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan oyuncu oldu. Fransız yıldız, geçen sezon Real Madrid formasıyla 56 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda en üst sıraya yerleşti.

Mbappe'yi 48 golle Harry Kane ve 42 golle Vangelis Pavlidis takip etti.

OSİMHEN ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 2025 yılında attığı 37 golle Avrupa'daki önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takımla 2025 yılında toplam 42 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 37 kez rakip ağları sarstı.

Erling Haaland ile aynı gol sayısına ulaşan Osimhen, 34 gollü Viktor Gyökeres, 31 gollü Serhou Guirassy, 29 gollü Ousmane Dembele ve 28 gollü Julian Alvarez'i geçerek sıralamada 5. oldu.

EN-NESYRİ 9. SIRADA

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncular arasında en fazla gol atan 9. futbolcu olarak kayıtlara geçti.

En-Nesyri, bu yıl Fenerbahçe formasıyla 53 resmi maçta 29 gol kaydetti. Faslı santrfor, 2025'teki performansıyla bu alanda 9. sıraya adını yazdırdı.

2025 YILINA DAMGA VURAN DEMBELE, 8. BASAMAKTA

Fransa ekibi PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele, Avrupa'nın en formda golcüleri arasında 8. sırada kendine yer buldu.

Dembele, 2025 yılında 42 resmi maçta attığı 29 golle söz konusu sıralamada 8. oldu.

PSG ile 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktalayan yıldız oyuncuya, Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülü verildi.

SIRALAMA

2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

SıraFutbolcuTakımLigMaçGol
1.Kylian MbappeReal Madridİspanya5658
2.Harry KaneBayern MünihAlmanya5148
3.Vangelis PavlidisBenficaPortekiz5842
4.Erling HaalandManchester Cityİngiltere4137
5.Victor OsimhenGalatasarayTürkiye4237
6.Viktor GyökeresArsenalİngiltere4634
7.Serhou GuirassyBorussia DortmundAlmanya4931
8.Ousmane DembelePSGFransa4229
9.Youssef En-NesyriFenerbahçeTürkiye5329
10.Julian AlvarezAtletico Madridİspanya5128

