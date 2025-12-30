Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım doğrultusunda Cimbom hazırlıklarını 30 Aralık Salı günü yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI