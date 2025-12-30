CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 20:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım doğrultusunda Cimbom hazırlıklarını 30 Aralık Salı günü yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI

REKLAM - D&R
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan: İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur
Milan’dan Icardi planı!
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... Lookman'dan transfer açıklaması! F.Bahçe ve G.Saray... 19:47
Al Akhdoud-Damac FC maçı detayları Al Akhdoud-Damac FC maçı detayları 19:46
Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... Atalanta'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Lookman derken... 19:03
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 18:36
Necip Uysal'dan açıklama! Necip Uysal'dan açıklama! 18:13
Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! Fırtına'da hazırlıklar sürüyor! 18:01
Daha Eski
Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları Al Ettifaq-Al Nassr maçı detayları 18:00
Al Ahli-Al Fayha maçı detayları Al Ahli-Al Fayha maçı detayları 17:40
Gençlerbirliği'nin kamp programı! Gençlerbirliği'nin kamp programı! 16:52
F.Bahçe-Samsunspor maçının biletleri satışta! F.Bahçe-Samsunspor maçının biletleri satışta! 16:51
Beşiktaş BOA deplasmanda farklı galip! Beşiktaş BOA deplasmanda farklı galip! 16:47
Fenerbahçe’den Türkoğlu’na ziyaret! Fenerbahçe’den Türkoğlu’na ziyaret! 16:23