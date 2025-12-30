Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Kulübün resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım doğrultusunda Cimbom hazırlıklarını 30 Aralık Salı günü yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.
İŞTE G.SARAY'IN PAYLAŞIMI
